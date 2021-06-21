Юрист рассказал, какие штрафы можно получить дома

Юрист отметил, что судебные приставы могут прийти в квартиру, если соседи почувствуют неприятные запахи, пожалуются на грызунов или насекомых. Кроме того, могут провести дезинфекцию за счет хозяина квартиры.

При этом запрещается курить на общем балконе или лестничной клетке, а штраф может увеличиться до четырех-пяти тысяч рублей, если окурок, мангал или свечи на балконе приведут к порче имущества или тяжелому вреду здоровья. Кроме этого, существуют штрафы за перепланировку, а в худшем случае власти города могут отобрать жилище.

