Юрист рассказал, какие штрафы можно получить дома

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал агентству «Прайм», какие требования санитарии и пожарной безопасности нужно соблюдать дома, чтобы не получить штраф.

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Юрист отметил, что судебные приставы могут прийти в квартиру, если соседи почувствуют неприятные запахи, пожалуются на грызунов или насекомых. Кроме того, могут провести дезинфекцию за счет хозяина квартиры.

При этом запрещается курить на общем балконе или лестничной клетке, а штраф может увеличиться до четырех-пяти тысяч рублей, если окурок, мангал или свечи на балконе приведут к порче имущества или тяжелому вреду здоровья. Кроме этого, существуют штрафы за перепланировку, а в худшем случае власти города могут отобрать жилище.

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ФОТО: пресс-служба Ингосстрах
ТЕГИ:РоссияШтрафКвартира
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