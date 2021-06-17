В ассоциации таксистов назвали сумму штрафа за отказ водителей от вакцинации

Глава Ассоциации перевозчиков легковым такси Пушкинского района Александр Голубев назвал сумму штрафа для предприятий в случае отказа водителей-сотрудников организации от вакцинации.

По словам Голубева, штраф будет распространяться только на предприятия, а не водителей, и может составить до 1 млн рублей. Он отметил, что согласно новым нормам отказавшиеся от вакцинации таксисты не смогут работать.

Глава ассоциации в эфире «Радио 1» отметил, что в его организации 50% водителей выступают категорически против вакцинации и только 15% готовы привиться.





