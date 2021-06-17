В ассоциации таксистов назвали сумму штрафа за отказ водителей от вакцинации
Глава Ассоциации перевозчиков легковым такси Пушкинского района Александр Голубев назвал сумму штрафа для предприятий в случае отказа водителей-сотрудников организации от вакцинации.
По словам Голубева, штраф будет распространяться только на предприятия, а не водителей, и может составить до 1 млн рублей. Он отметил, что согласно новым нормам отказавшиеся от вакцинации таксисты не смогут работать.
Глава ассоциации в эфире «Радио 1» отметил, что в его организации 50% водителей выступают категорически против вакцинации и только 15% готовы привиться.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+14 057 / сут.
Умерли
128 тыс.+416 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+11 205 / сут.
- Собянин предупредил об увеличении числа COVID-больных в Москве
- Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Великобритании
- Украина обыграла Северную Македонию в матче Евро-2020
- Собянин: Москва сталкивается с новыми штаммами COVID-19
- «Неправильно поняли»: ресторанный омбудсмен Москвы опроверг лишение зарплат непривитых сотрудников
- Мишустин: Необходимо наращивать темпы вакцинации от COVID-19
- Роспотребнадзор перейдет к круглосуточному режиму работы из-за COVID-19
- Депутата Заксобрания Резника задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков
- Собянин сообщил об ухудшении ситуации с COVID-19 в Москве
- Володин призвал депутатов Госдумы убеждать россиян прививаться от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru