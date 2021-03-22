Юрист рассказал, как не получить штраф за рыбалку

По его словам, сроки определяются в зависимости от климатических зон. Также закон препятствует рыбалке в местах массового отдыха россиян и около гидротехнических сооружений. Нельзя ловить рядом с водными объектами, относящимися к аквакультуре, в рыбных хозяйствах, на особо охраняемых территориях. Также запрещена ловля рыбы с использованием взрывчатых или химических веществ и электронных средств обнаружения.

Как предупредил Баранов, за незаконную рыбалку может грозить штраф на сумму от 500 рублей до 5 тысяч. По словам юриста, чтобы всегда быть в курсе и случайно не попасться на штраф, можно заходить на сайты Федерального агентства по рыболовству либо своего региона, на которых публикуется справочная информация о действующих ограничениях и запретах.

Напомним, с 2020 года в России вступили в силу изменения закона о любительском рыболовстве, предусматривающем бесплатную рыбалку на водных объектах общего пользования. Теперь на частных водоёмах можно рыбачить только в соответствии с гражданским и земельным законодательством.

