Юрист рассказал, как бороться с автохамами
Автоюрист Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько в интервью радио Sputnik поделился способами борьбы с хамами на дорогах.
По словам эксперта, зачастую в дорожных конфликтах виноваты оба водителя. Радько рекомендовал соблюдать правила дорожного движения, проявлять осторожность и предусмотрительность и избегать провокаций — например, поворота без включения поворотников, резкого перестроения с созданием опасной ситуации и тому подобного.
Юрист подчеркнул, что в этом случае у условной «жертвы» снижается вероятность быть втянутым в конфликт, так как у автохама не будет повода для перепалки.
«Зачастую бывает, что нас подрезали, мы остались этим недовольны, начинаем моргать, гудеть, опускать стекло. Можно слегка гуднуть, чтобы привлечь внимание второго участника, показать, что он был не совсем прав», — посоветовал эксперт.
Радько отметил, что не следует безостановочно демонстрировать свое недовольство, если второй водитель был неправ: это лишь усугубит ситуацию.
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