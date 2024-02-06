Юрист: пытавшемуся похитить девочку в Стерлитамаке грозит до 5 лет колонии
Пытавшегося похитить несовершеннолетнюю в Стерлитамаке могут приговорить к пяти годам лишения свободы, рассказала адвокат Виктория Шабанова.
По словам юриста, действия мужчины подпадают под статью 126 Уголовного кодекса (похищение). По ней предусматривается наказание в виде принудительных работ до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Шабанова уточнила, что принудительное лечение в России может назначить только суд. Такую меру применяют к лицам, опасным для общества, сказала эксперт в беседе с NEWS.ru.
Ранее в СМИ попали кадры попытки похищения ребенка. Брат девочки выхватил ее из рук злоумышленника.
Как пишет Telegram-канал Shot, правоохранительные органы возбудили уголовное дело после нападения на певицу Бьянку (Татьяну Липницкую). Неизвестный угрожал ей куском дерева и приказывал сесть в машину, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- С оружейного склада МВД Молдавии украли более трех тысяч патронов
- Юрист: пытавшемуся похитить девочку в Стерлитамаке грозит до 5 лет колонии
- Экономист Фетисов спрогнозировал сохранение ключевой ставки ЦБ в феврале
- «Счет идет на часы»: В России призвали спасти косаток, застрявших во льдах Японии
- Эквадор отверг претензии Россельхознадзора по качеству бананов
- В Калининграде мошенники выманили у третьеклассника 143 тысячи рублей
- Участники телешоу с Бузовой и Дибровым устроили потасовку в студии
- «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи выйдет в российский прокат в апреле
- В деле блогера Шабутдинова появились еще трое потерпевших
- ЦБ: Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях выросла до 14,88%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru