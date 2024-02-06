Юрист: пытавшемуся похитить девочку в Стерлитамаке грозит до 5 лет колонии

Пытавшегося похитить несовершеннолетнюю в Стерлитамаке могут приговорить к пяти годам лишения свободы, рассказала адвокат Виктория Шабанова.

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По словам юриста, действия мужчины подпадают под статью 126 Уголовного кодекса (похищение). По ней предусматривается наказание в виде принудительных работ до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Шабанова уточнила, что принудительное лечение в России может назначить только суд. Такую меру применяют к лицам, опасным для общества, сказала эксперт в беседе с NEWS.ru.

Ранее в СМИ попали кадры попытки похищения ребенка. Брат девочки выхватил ее из рук злоумышленника.

Как пишет Telegram-канал Shot, правоохранительные органы возбудили уголовное дело после нападения на певицу Бьянку (Татьяну Липницкую). Неизвестный угрожал ей куском дерева и приказывал сесть в машину, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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