СМИ: В Таиланде полиция выдала ордера на арест пятерых россиян по делу о похищении
2 февраля 202414:03
В Таиланде полиция выдала ордера на арест пятерых россиян по делу о похищении, пишет газета Bangkok Post.
Ранее на Пхукете похитили белорусскую супружескую и заставили перевести на чужой счет криптовалюту на сумму порядка 900 тысяч долларов.
По данным местной газеты, всех подозреваемых доставили в полицейский участок для проведения допроса, в ходе которого они отвергли обвинения в свой адрес.
Семь человек, подозреваемых в работе на израильскую разведку МОССАД, ранее задержали в Турции, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пакистан откажется от закупок российской пшеницы
- Гарик Харламов расстался с актрисой Катериной Ковальчук
- Биологи успешно испытали ДНК-вакцину против ВИЧ
- Минпромторг: В январе продажи новых автомобилей в России выросли на 53%
- Нолан: Успех «Оппенгеймера» говорит о новом ландшафте кино, который заменит франшизы
- Экс-президента Трампа в США признали безальтернативным кандидатом-республиканцем
- Мишустин: У российских и иностранных нейросетей «разные картины мира»
- Мишустин: В 2023 году в РФ установили рекорд по объему дорожного строительства
- Рэпер Птаха заявил, что конфликтовал с Бородиной на съемках «Последнего героя»
- На Украине арестовали недвижимость Олега Царева
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru