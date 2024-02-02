СМИ: В Таиланде полиция выдала ордера на арест пятерых россиян по делу о похищении

Ранее на Пхукете похитили белорусскую супружескую и заставили перевести на чужой счет криптовалюту на сумму порядка 900 тысяч долларов.

По данным местной газеты, всех подозреваемых доставили в полицейский участок для проведения допроса, в ходе которого они отвергли обвинения в свой адрес.

Семь человек, подозреваемых в работе на израильскую разведку МОССАД, ранее задержали в Турции, напоминает RT.

