СМИ: В Таиланде полиция выдала ордера на арест пятерых россиян по делу о похищении

В Таиланде полиция выдала ордера на арест пятерых россиян по делу о похищении, пишет газета Bangkok Post.

В Аргентине задержали россиянина по запросу Украины

Ранее на Пхукете похитили белорусскую супружескую и заставили перевести на чужой счет криптовалюту на сумму порядка 900 тысяч долларов.

По данным местной газеты, всех подозреваемых доставили в полицейский участок для проведения допроса, в ходе которого они отвергли обвинения в свой адрес.

Семь человек, подозреваемых в работе на израильскую разведку МОССАД, ранее задержали в Турции, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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