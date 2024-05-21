Юрист Прянишников: Семью Невзорова хотят признать «экстремистским объединением»
Прокуратура Санкт-Петербурга попросила признать семью Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) «экстремистским объединением». Об этом в своëм Telegram-канале заявил юрист Алексей Прянишников.
По его словам, цель надзорного ведомства - изъятие принадлежащей семье недвижимости.
Прянишников указал, что у Александра и Лидии Невзоровых в России есть три земельных участка. Также имеется дом, который находится в собственности тëщи журналиста.
«На него-то и нацелилась прокуратура. Тëща, правда, в экстремистское объединение не входит», — написал юрист.
Сам Невозоров в своëм Telegram-канале написал, что никакие имущественные вопросы его не волнуют, «а на остатки былой роскоши» он давно «махнул рукой».
Ранее приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал Невзорова за нарушение иноагентского закона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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