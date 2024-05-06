МВД снова объявило в розыск Невзорова и Милова

В карточке говорится, что основанием для розыска является статья Уголовного кодекса РФ, однако какая именно не уточняется. Также указано, что ранее журналист уже разыскивался.

Кроме того, МВД переобъявило в розыск экс-замминистра энергетики РФ Владимира Милова (признан в РФ иноагентом), также по статье УК РФ.

Ранее Басманный районный суд Москвы приговорил и Невзорова, и Милова, к 8 годам лишения свободы по статье о фейках о Вооружённых силах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

