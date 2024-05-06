МВД снова объявило в розыск Невзорова и Милова
МВД РФ переобъявило в розыск журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом). Соответствующая информация появилась в базе данных ведомства.
В карточке говорится, что основанием для розыска является статья Уголовного кодекса РФ, однако какая именно не уточняется. Также указано, что ранее журналист уже разыскивался.
Кроме того, МВД переобъявило в розыск экс-замминистра энергетики РФ Владимира Милова (признан в РФ иноагентом), также по статье УК РФ.
Ранее Басманный районный суд Москвы приговорил и Невзорова, и Милова, к 8 годам лишения свободы по статье о фейках о Вооружённых силах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru