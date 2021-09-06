Юрист предупредил россиян о штрафе за подглядывание за соседями
Уголовная ответственность и штраф до 200 тысяч рублей могут грозить россиянам, подглядывающим в окна соседей. Об этом рассказал ведущий юрист компании Intellect Михаил Хохолков в беседе с РИА Новости.
«Все, что находится и происходит внутри жилого помещения, попадает под понятие "частная жизнь". Статья 137 УК РФ предусматривает ответственность за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни лица без его согласия», — объяснил эксперт.
По словах Хохолкова, зафиксировать намеренное наблюдение за собой сложно. Однако можно сделать это, наблюдая в ответ: например, снимать снимающего вас человека. Распространителя личной информации возможно будет установить, если тот опубликует сделанные фото, отмечает телеканал «360».
Юрист добавил, что от нежелательных подглядываний лучше всего защищаться с помощью плотных штор или жалюзи на окнах, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 645 / сут.
Умерли
187 тыс.+793 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+15 256 / сут.
- Юрист предупредил россиян о штрафе за подглядывание за соседями
- Названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября
- Дерипаска допустил «встряску» на рынке алюминия на фоне ситуации в Гвинее
- В России могут появиться новые схемы лечения COVID-19
- В Японии высказались против особого налогового режима на Курилах
- Найден пропавший в Каспийском море катер
- Талибы заявили о захвате провинции Панджшер
- Госдеп потребовал освободить задержанных за диверсию на газопроводе в Крыму
- В российской армии нарастят число резервистов
- Сенаторы выступили за отмену налога на сдачу бутылок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru