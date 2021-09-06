Юрист предупредил россиян о штрафе за подглядывание за соседями

Уголовная ответственность и штраф до 200 тысяч рублей могут грозить россиянам, подглядывающим в окна соседей. Об этом рассказал ведущий юрист компании Intellect Михаил Хохолков в беседе с РИА Новости.

«Все, что находится и происходит внутри жилого помещения, попадает под понятие "частная жизнь". Статья 137 УК РФ предусматривает ответственность за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни лица без его согласия», — объяснил эксперт.

По словах Хохолкова, зафиксировать намеренное наблюдение за собой сложно. Однако можно сделать это, наблюдая в ответ: например, снимать снимающего вас человека. Распространителя личной информации возможно будет установить, если тот опубликует сделанные фото, отмечает телеканал «360».

Юрист добавил, что от нежелательных подглядываний лучше всего защищаться с помощью плотных штор или жалюзи на окнах, сообщает Ura.ru.

