Юрист пояснил, могут ли эвакуировать мешающую уборке снега машину
Автоюрист Лев Воропаев заявил, что эвакуировать автомобиль могут в случае, если есть «прямое нарушение правил дорожного движения», сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, отправить машину на спецстоянку могут, например, за нарушение правил парковки, а для эвакуации транспорта, мешающего уборке снега, коммунальным службам нужно доказать наличие препятствия, что весьма проблематично.
«Эвакуировать автомобиль можно, только если он препятствует движению других транспортных средств. Коммунальщики вряд ли это смогут доказать, поэтому по закону эвакуация в таких случаях не предусмотрена и подобные ситуации обычно происходят крайне редко», - пояснил эксперт.
Воропаев добавил, что гораздо чаще коммунальщики повреждают припаркованные машины, и в таком случае хозяин может взыскать убытки с водителя снегоуборочной машины или собственника коммунальной техники.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 31 декабря-1 января москвичей ждёт эталонная зима с сугробами высотой не менее 20-30 см, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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