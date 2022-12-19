Тренер назвал уборку снега хорошей тренировкой

По его словам, при этой работе задействуются дыхательная, сердечно-сосудистая и иммунная системы, а также опорно-двигательный аппарат и все группы мышц. Он также сравнил уборку снега с игрой в хоккей.

Акбаров отметил, что если брать за один раз два кг снега и поднимать на высоту 50 см, и совершать один такой захват, подъём и выброс в десять секунд, то за час работы можно потратить около 900 килокалорий.

Врач добавил, что при проблемах со здоровьем или отсутствии физподготовки, человеку следует подходить к такой «тренировке» с осторожностью.

Ранее эксперт по диетическому питанию Артём Верис заявил, что полезная диета не имеет ничего общего с жёсткими ограничениями в еде, сообщает RT.

