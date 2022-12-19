Тренер назвал уборку снега хорошей тренировкой
Спортивный врач и тренер по физической подготовке Ринат Акбаров заявил, что уборка снега является хорошей кардионагрузкой, во время которой прокачиваются мышцы икр, стоп и бёдер, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, при этой работе задействуются дыхательная, сердечно-сосудистая и иммунная системы, а также опорно-двигательный аппарат и все группы мышц. Он также сравнил уборку снега с игрой в хоккей.
Акбаров отметил, что если брать за один раз два кг снега и поднимать на высоту 50 см, и совершать один такой захват, подъём и выброс в десять секунд, то за час работы можно потратить около 900 килокалорий.
Врач добавил, что при проблемах со здоровьем или отсутствии физподготовки, человеку следует подходить к такой «тренировке» с осторожностью.
Ранее эксперт по диетическому питанию Артём Верис заявил, что полезная диета не имеет ничего общего с жёсткими ограничениями в еде, сообщает RT.
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