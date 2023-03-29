Юрист пояснил, кому с 1 апреля повысят социальные пенсии
Юрист Московской коллегии адвокатов Сергей Кольчурин заявил, что существует несколько видов социальной пенсии — по старости, по инвалидности, по потере кормильца., сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, в Федеральном законе «О государственном пенсионном обеспечении» чётко указаны все категории граждан, имеющих право на получение социальной пенсии обозначены. Это инвалиды, несовершеннолетние дети без попечения родителей и пожилые люди.
В частности, социальная пенсия выплачивается детям-инвалидам, а также инвалидам I, II и III групп, в том числе инвалидам с детства, а также несовершеннолетним россиянам до 18 лет и студентам-очникам до завершения обучения или до достижения возраста 23 лет, в случае потери одного или обоих родителей.
К пожилым гражданам РФ, которым полагается социальная пенсия, относятся мужчины в возрасте от 70 лет и женщины от 65 лет.
«Для получения социальной пенсии по старости трудовой стаж не важен... если не хватает выслуги лет для назначения трудовой пенсии, вы имеете право на социальную», — пояснил юрист.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в апреле в России повысят социальные пенсии на 3,3% в дополнение к индексации на 10%, которая была проведена в июне 2022 года, изменения коснутся около 4 млн пенсионеров, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 128 / сут.
Умерли
397 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 597 / сут.
- «Ванадиевые яйца!»: Основатель ЧВК «Вагнер» извинился перед продюсером Пригожиным
- В Израиле ответили Байдену на призыв отказаться от проведения судебной реформы
- «Невыполнимые». Тренер сборной РФ по лыжам раскритиковал критерии МОК по допуску россиян
- Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии радиологической опасности от снарядов с обедненным ураном
- Глава МАГАТЭ заявил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС не улучшается
- Юрист пояснил, кому с 1 апреля повысят социальные пенсии
- Ветеран США Дрейвен: Солдаты ВСУ бегут с позиций, так как не хотят воевать
- Испания направит Украине шесть танков Leopard
- Генсек ООН заявил об опасности для демократии во многих частях мира
- Участницу Pussy Riot Толоконникову объявили в розыск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru