Юрист пояснил, кому с 1 апреля повысят социальные пенсии

По его словам, в Федеральном законе «О государственном пенсионном обеспечении» чётко указаны все категории граждан, имеющих право на получение социальной пенсии обозначены. Это инвалиды, несовершеннолетние дети без попечения родителей и пожилые люди.

В частности, социальная пенсия выплачивается детям-инвалидам, а также инвалидам I, II и III групп, в том числе инвалидам с детства, а также несовершеннолетним россиянам до 18 лет и студентам-очникам до завершения обучения или до достижения возраста 23 лет, в случае потери одного или обоих родителей.

К пожилым гражданам РФ, которым полагается социальная пенсия, относятся мужчины в возрасте от 70 лет и женщины от 65 лет.

«Для получения социальной пенсии по старости трудовой стаж не важен... если не хватает выслуги лет для назначения трудовой пенсии, вы имеете право на социальную», — пояснил юрист.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в апреле в России повысят социальные пенсии на 3,3% в дополнение к индексации на 10%, которая была проведена в июне 2022 года, изменения коснутся около 4 млн пенсионеров, сообщает RT.