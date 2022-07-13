Юрист посоветовал не выбрасывать банковские карты с истекшим сроком действия

«Магнитная полоса, буквенные коды и голограммы, нанесенные на карту, содержат информацию о вашем банковском счете, к которому была привязана карта и, при желании, ее можно считать, если пластик попадет не в те руки», — пояснил эксперт.

Уткин напомнил, что раньше старые карты принимали обратно в банк, однако теперь клиенты утилизируют их самостоятельно, отмечает телеканал «360». Юрист советует разрезать карту в нескольких местах с какими-либо обозначениями, а затем выбросить. Если же срок действия карты еще не истек, но ею никто не пользуется, следует предварительно закрыть счет, отмечает РЕН ТВ.

