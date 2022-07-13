Юрист посоветовал не выбрасывать банковские карты с истекшим сроком действия

Банковские карты с истекшим сроком годности не следует выбрасывать, поскольку они хранят на себе информацию о счете. Об этом рассказал юрист объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин в беседе с агентством «Прайм».

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«Магнитная полоса, буквенные коды и голограммы, нанесенные на карту, содержат информацию о вашем банковском счете, к которому была привязана карта и, при желании, ее можно считать, если пластик попадет не в те руки», — пояснил эксперт.

Уткин напомнил, что раньше старые карты принимали обратно в банк, однако теперь клиенты утилизируют их самостоятельно, отмечает телеканал «360». Юрист советует разрезать карту в нескольких местах с какими-либо обозначениями, а затем выбросить. Если же срок действия карты еще не истек, но ею никто не пользуется, следует предварительно закрыть счет, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкспертыБанковские Карты
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