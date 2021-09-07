Не смягчение, а отмена? Юрист оценил вероятность пересмотра приговора бизнесмену Быкову

Управляющий партнер Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил шансы на пересмотр приговора бизнесмену Анатолию Быкову, осужденному на 13 лет колонии за организацию двух убийств в 1994 году.

Ранее адвокат бизнесмена Алексей Прохоров заявил о многочисленных нарушениях в ходе процесса. До приговора суда обвинительный вердикт Быкову вынесла коллегия присяжных. Попов предположил, в чем может заключаться суть претензий защиты.

«Суд присяжных это вещь серьезная. Значит, доказательства были весьма существенны. Вместе с тем, если защита видит процессуальные нарушения, связанные с тем, что обвинение использовало приемы, которое могло повлиять на их мнение в отношении их подзащитного, а суд к этому не отнесся с большим вниманием и не удовлетворял протесты защиты, то они имеют право обжаловать приговор. Замечу, что суд присяжных имеет свою специфику. Например, коллегии присяжных приводятся только выводы экспертов, сделанные в рамках следствия, но не содержание самих заключений – с фотографиями с места происшествия – с кровавыми следами и так далее. Это может негативно сказаться. Обыватель может это воспринять как излишний эмоциональный довод в пользу обвинения и уйти от объективной оценки факта», - объяснил Попов.