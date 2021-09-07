Не смягчение, а отмена? Юрист оценил вероятность пересмотра приговора бизнесмену Быкову
Ранее защита приговоренного на 13 лет Анатолия Быкова пожаловалась на то, что в ходе процесса «суд фактически выступал вторым государственным обвинителем».
Управляющий партнер Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил шансы на пересмотр приговора бизнесмену Анатолию Быкову, осужденному на 13 лет колонии за организацию двух убийств в 1994 году.
Ранее адвокат бизнесмена Алексей Прохоров заявил о многочисленных нарушениях в ходе процесса. До приговора суда обвинительный вердикт Быкову вынесла коллегия присяжных. Попов предположил, в чем может заключаться суть претензий защиты.
«Суд присяжных это вещь серьезная. Значит, доказательства были весьма существенны. Вместе с тем, если защита видит процессуальные нарушения, связанные с тем, что обвинение использовало приемы, которое могло повлиять на их мнение в отношении их подзащитного, а суд к этому не отнесся с большим вниманием и не удовлетворял протесты защиты, то они имеют право обжаловать приговор. Замечу, что суд присяжных имеет свою специфику. Например, коллегии присяжных приводятся только выводы экспертов, сделанные в рамках следствия, но не содержание самих заключений – с фотографиями с места происшествия – с кровавыми следами и так далее. Это может негативно сказаться. Обыватель может это воспринять как излишний эмоциональный довод в пользу обвинения и уйти от объективной оценки факта», - объяснил Попов.
По словам Прохорова, «суд фактически выступил вторым государственным обвинителем», нарушая право на предоставление доказательств защиты, на задавание вопросов свидетелям. Попов пояснил, что, учитывая вышеназванные аргументы, защита стремится не к смягчению, а пересмотру вердикта.
«Коллегия присяжных решает вопрос, имело ли место преступление, виновно ли данное лицо в этом преступлении. Она не определяет наказание. Коллегия присяжных заканчивает свою работу, вынеся вердикт. Смягчение приговора было бы возможным лишь в одном случае, если коллегия присяжных установила бы, что данное лицо заслуживает снисхождения. То есть если бы приговор суда не соответствовал вердикту присяжных. Здесь речь о другом. Если защита, например, докажет недопущение до присяжных ряда материалов, то в таком случае речь идет не о смягчении приговора, а о его отмене. Однако для этого у нее должны быть существенные основания», - пояснил юрист.
Ранее Красноярский суд признал Быкова виновным в организации двойного убийства 27-летней давности и назначил ему наказание в виде 13 лет колонии общего режима. Защита намерена обжаловать приговор в течение десяти суток.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+17 425 / сут.
Умерли
189 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+17 243 / сут.
- В Совфеде призвали ужесточить наказание за преступления против детей
- Власти Кемеровской области окажут помощь семья убитых школьниц
- За сутки в России подтвердили 17 425 случаев коронавируса
- Меркель выступила с последней речью перед Бундестагом нынешнего созыва
- Кабмин выделит 2 млрд рублей на борьбу с опасными инфекциями
- СМИ: Талибы открыли стрельбу на антипакистанской акции в Кабуле
- СМИ: Задержанный по подозрению в убийстве школьниц в Кузбассе признал вину
- В ФМБА заявили об отсутствии побочных эффектов у препарата «МИР-19»
- В Счетной палате оценили вероятность снижения цен на жилье в России
- Памфилова: «Каруселей» на выборах-2021 не будет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru