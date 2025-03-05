Юрист Остапенко рассказал, кто может получить бесплатно землю в Крыму

Право бесплатно получить земельный участок в Крыму имеют ветераны специальной военной операции на Украине. Об этом заявил член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко в беседе с NEWS.ru.

Как отметил эксперт, на бесплатную землю могут претендовать лица, направлявшиеся для выполнения служебно-боевых задач либо принимавшие участие в боевых действиях на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Также право на получение участка есть у инвалидов боевых действий и членов семей погибших участников СВО.

По словам Остапенко, родственники погибших могут получить землю в порядке очередности: супруг либо супруга, которые не вступили в повторный брак, затем дети и родители. Претендующим на участок необходима постоянная регистрация в Крыму по состоянию на 24 февраля 2022 года. При этом требование не распространяется на заключивших контракт на военную службу в военкоматах республики с 7 сентября 2024 года.

Эксперт добавил, что заявители не должны иметь в собственности другой участок, полученный за участие в СВО, отчуждать предоставленную ранее землю, находиться в другой очереди на получение участка, заключать военный контракт за пределами Крыма.

Между тем юрист Филипп Терехин предупредил, что с 1 марта владельцам заброшенных земельных участков в России может грозить их изъятие.

