Юрист опроверг слова Картаполова о возможности мобилизовать человека с бронью
Иван Самарин заявил НСН, что военкомат может привлекать людей с бронью для мобилизационных мероприятий, но не мобилизовывать.
В методических рекомендациях указано, что военкомат может привлекать людей с бронью для мобилизационных мероприятий, но не мобилизовывать, заявил юрист по военному праву Иван Самарин в беседе с НСН.
Ранее суд признал право военкоматов мобилизовывать россиян с бронью. Такое решение вынесла апелляционная комиссия Сургутского городского суда по иску сотрудника «Сургутнефтегаза», которому призывная комиссия, несмотря на бронь и неврологическое заболевание, присвоила категорию годности «А». До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что бронь не вечная вещь, человека с бронью можно призвать. Самарин отметил, что человека с бронью все-таки призвать по закону нельзя.
«Нельзя призывать человека с бронью. Но в этом конкретном случае брони не было. Суд здесь зачем-то ссылался на методические рекомендации. В методических рекомендациях речь идет о том, что военкомат может привлекать людей для мобилизационных мероприятий, а не мобилизовывать. Какие это мероприятия могут быть? Ходить раздавать повестки, водить автобус от военкомата, выполнять какую-то работу в самом военкомате. Но главный нормативный акт – это закон о мобилизации, поэтому решение призывной комиссии в отношении человека, который имеет право на бронь, абсолютно. Да, решение действует какой-то период определенный, но в период действия никакой военкомат прикоснуться не может», - объяснил Самарин.
По его словам, «срок годности» брони определяет комиссия по призыву, после окончания ее нужно переоформлять.
«Не призывают по мобилизации только категории годности «Д», это фактически инвалиды, таких людей очень мало. В отличие от призыва на военную службу людей мобилизуют с категорией «Б» – ограничено годен. Это от мобилизации не спасает. Бронь дается на определенное время, это решает комиссия по призыву. После этого нужно переоформлять. Там целая процедура, инициатива исходит от организации, они передают документы в военный комиссариат, а потом в призывную комиссию по мобилизации. И там уже решают, кому предоставить бронь, есть закрытые списки специальностей. Предприятию дают закрытую информацию, на кого можно оформить бронь», - заключил собеседник НСН.
Если на момент принятия решения о мобилизации человек не был включен в официальные списки по брони, отменить решение через суд не получится, заявил ранее юрист Александр Латынин «Радиоточке НСН».
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