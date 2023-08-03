Юрист опроверг слова Картаполова о возможности мобилизовать человека с бронью

В методических рекомендациях указано, что военкомат может привлекать людей с бронью для мобилизационных мероприятий, но не мобилизовывать, заявил юрист по военному праву Иван Самарин в беседе с НСН.

Ранее суд признал право военкоматов мобилизовывать россиян с бронью. Такое решение вынесла апелляционная комиссия Сургутского городского суда по иску сотрудника «Сургутнефтегаза», которому призывная комиссия, несмотря на бронь и неврологическое заболевание, присвоила категорию годности «А». До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что бронь не вечная вещь, человека с бронью можно призвать. Самарин отметил, что человека с бронью все-таки призвать по закону нельзя.