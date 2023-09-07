Юрист объяснила, как правильно давать деньги в долг
Давая деньги в долг знакомому, нужно брать с него расписку о возврате средств, рассказала «Газете.Ru» юрист Юлия Холодионова.
По ее убеждению, расписка поможет решить разногласия в случае их возникновения. Расписка же является документом, который подтверждает получение денег или материальных ценностей. Впоследствии письменные договоренности можно будет предъявить, например, в суде, уточнила она.
При этом расписка, по ее убеждению, необходима, когда речь заходит о суммах свыше десяти тысяч рублей. Документ впоследствии можно заверить у нотариуса в случае, если сумма значимая.
Ранее Молдавия предложила выплатить «Газпрому» $8,6 миллионов долга вместо $709 миллионов за поставленный газ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru