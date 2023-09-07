Юрист объяснила, как правильно давать деньги в долг

По ее убеждению, расписка поможет решить разногласия в случае их возникновения. Расписка же является документом, который подтверждает получение денег или материальных ценностей. Впоследствии письменные договоренности можно будет предъявить, например, в суде, уточнила она.

При этом расписка, по ее убеждению, необходима, когда речь заходит о суммах свыше десяти тысяч рублей. Документ впоследствии можно заверить у нотариуса в случае, если сумма значимая.

Ранее Молдавия предложила выплатить «Газпрому» $8,6 миллионов долга вместо $709 миллионов за поставленный газ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

