В России оценили роль нейросетей при приеме соискателей на работу

Сегодня нейросети недостаточно развиты для того, чтобы автоматизировать процесс рекрутинга как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей. Об этом заявил в ходе пресс-конференции по случаю запуска нового сервиса мониторинга рынка труда управляющий директор сервиса «Авито Работа» Антон Уваров.

По его словам, если соискатель пользуется искусственным интеллектом (ИИ) и большими языковыми моделями для улучшения профиля и резюме, это вполне допустимо.

«Если же соискатель начинает обманывать и заносить в резюме опыт, которого не было, то это просто выяснится на следующих этапах», — добавил Уваров.

Что касается работодателей, они также не принимают решение о приеме человека на работу после отсева со стороны ИИ. Уваров подчеркнул, что работодатели используют нейросети скорее как рекомендательный инструмент для отбора подходящих под вакансию соискателей.

«Кандидат, который начнет заведомо обманывать, просто попадет в черный список компаний», — заключил он.

