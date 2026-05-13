Юрист объяснил, когда сотрудника могут оштрафовать за мат на работе
Работника вполне можно привлечь к дисциплинарной ответственности, если запрет на ненормативную лексику предусмотрен правилами компании, сказал НСН Александр Южалин. В свою очередь Алексей Захаров заявил НСН, что во многом речь сотрудников зависит от поведения руководителя.
Запрет на использование ненормативной лексики может быть прописан во внутренних документах компании, в случае нарушения этих правил работодатель может привлечь работника к ответственности. Об этом НСН заявил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
Каждый второй россиянин матерится на работе. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование портала SuperJob. Так, 70% экономически активных граждан используют ненормативную лексику в быту, каждый второй — на работе, а коллективы, общающиеся без использования нецензурных фраз, являются скорее исключением. Южалин пояснил, в каких случаях матерящийся сотрудник может быть привлечен к административной ответственности.
«Если работодатель посчитает, что работники в силу своего положения, должностных обязанностей не могут позволять себе нецензурные высказывания при работе с клиентами, конечно, в своих внутренних правилах, регламентах он может установить такой запрет, ознакомить работников с тем, что он существует. Если сотрудник сознательно данный запрет нарушает, за это его вполне можно привлечь к дисциплинарной ответственности. Конечно, закон напрямую не запрещает работникам нецензурную лексику, но закон позволяет работодателю установить свои правила, которые не будут противоречить основным требованиям законодательства», — сказал Южалин.
В свою очередь основатель портала SuperJob Алексей Захаров добавил, что использование ненормативной лексики на работе зависит от воспитания и от поведения начальства или неформального лидера.
«Например, в нашей компании никто не выражается. По крайней мере, ни один из наших сотрудников не слышал от меня ни одного матерного слова. Вообще это зависит не от компании, а от культуры, от воспитания. Если руководитель матерится, значит, будут материться и сотрудники. Если руководитель или какой-то неформальный авторитет такого себе не позволяет, значит, большинство сотрудников последуют его примеру. К сожалению, мат захватывает все больше молодых людей. Если раньше эта тема была во многом табуированной, то сегодня это норма. Вообще в большинстве своем работодатели не обращают на это внимания, но в некоторых случаях мат на работе выглядит странно», — подытожил он.
Ранее научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов заявил, что россияне стали все чаще использовать ненормативную лексику в своей речи. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Менее удобно: Что изменится после запрета Италии подаваться на визу через посредников
- Вопросы не исчезнут: Почему ликвидация сексологов добавит работы психологам
- На Украине допустили внутренний заговор против Зеленского
- Врач объяснилась за оскорбления пациентки перед операцией
- Юрист объяснил, когда сотрудника могут оштрафовать за мат на работе
- Доцент МГИМО: Орбан и папа римский могут стать переговорщиками по Украине
- Только лично? Кого отпугнет запрет Италии подаваться на визы через посредников
- Появились подробности об исполнении пророчества о конце света из-за пересыхания Евфрата
- Питер Джексон возмутил внешностью: О чем говорят в кулуарах Каннского кинофестиваля
- В Госдуме назвали реальный срок полного контроля России над Донбассом