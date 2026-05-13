«Если работодатель посчитает, что работники в силу своего положения, должностных обязанностей не могут позволять себе нецензурные высказывания при работе с клиентами, конечно, в своих внутренних правилах, регламентах он может установить такой запрет, ознакомить работников с тем, что он существует. Если сотрудник сознательно данный запрет нарушает, за это его вполне можно привлечь к дисциплинарной ответственности. Конечно, закон напрямую не запрещает работникам нецензурную лексику, но закон позволяет работодателю установить свои правила, которые не будут противоречить основным требованиям законодательства», — сказал Южалин.

В свою очередь основатель портала SuperJob Алексей Захаров добавил, что использование ненормативной лексики на работе зависит от воспитания и от поведения начальства или неформального лидера.

«Например, в нашей компании никто не выражается. По крайней мере, ни один из наших сотрудников не слышал от меня ни одного матерного слова. Вообще это зависит не от компании, а от культуры, от воспитания. Если руководитель матерится, значит, будут материться и сотрудники. Если руководитель или какой-то неформальный авторитет такого себе не позволяет, значит, большинство сотрудников последуют его примеру. К сожалению, мат захватывает все больше молодых людей. Если раньше эта тема была во многом табуированной, то сегодня это норма. Вообще в большинстве своем работодатели не обращают на это внимания, но в некоторых случаях мат на работе выглядит странно», — подытожил он.

Ранее научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов заявил, что россияне стали все чаще использовать ненормативную лексику в своей речи. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

