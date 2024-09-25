Юрист объяснила, что коллекторы не могут звонить чаще одного раза в день

Согласно действующему федеральному закону коллекторы могут звонить должникам не чаще одного раза в день и всего два раза в неделю, заявила юрист Ростовской областной коллегии адвокатов «Советник» Екатерина Кузовлева.

По ее словам, закон также ограничивает и время подобных звонков. В будни они возможны с 8:00 до 22:00 часов, в выходные и праздничные дни с 9:00 до 20:00. Количество сообщений, доступных коллекторам, ограничено до двух в день и четырех в неделю. Не чаще, чем один раз в неделю также возможен и личный визит.

«Поступки коллекторов должны быть добросовестными. Это значит, что они не могут наносить вред здоровью, имуществу и психологическому состоянию должника. Также запрещены угрозы уголовной ответственностью, судами и унижения», — пояснила юрист в беседе с «Газетой.Ru».

В целях предосторожности Кузовлева рекомендовала записывать диалоги с коллекторами на диктофон, это поможет должнику защитить свои права. При этом в ходе диалога важно уточнять, кто именно совершает звонок и на каком основании предъявлен долг. Если коллекторы звонят чаще положенного, следует напомнить им о нормах.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который вводит штрафы для юрлиц за незаконное использование словосочетания «профессиональная коллекторская организация». Отмечается, что нарушителям будет грозить штраф до 300 тысяч рублей. Должные лица заплатят на нарушение от 20 до 50 тысяч рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

