Юрист: Некоторым россиянам спишут долги в 2025 году
Участники специальной военной операции и их супруги, заключившие контракт на службу в Вооруженных силах РФ после 1 декабря 2024 года, получат право на полное списание долгов по кредитам, сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Давида Адамса.
По его словам, речь идет о сумме до 10 миллионов рублей. Возможность полного списания возможна в 2025 году. Это затронет потребительские и ипотечные кредиты.
Однако право на списание долга возникает только в отношении кредитов, взыскание по которым началось до установленной даты. Инициатива является частью государственной поддержки бойцов и их семей.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о поддержке семей пропавших без вести участников СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru