Миронов предложил передавать участникам СВО имущество коррупционеров

Выступая на заседании Совета по делам ветеранов в Госдуме, он указал, что речь идёт о наиболее отличившихся участниках СВО, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Миронов добавил, что на эти цели также следует передавать средства, полученные от реализации такого имущества.

«Дворцы, квартиры, яхты, дорогие автомобили, драгоценности - всё пускать с молотка... Предлагаю правительству создать специальный фонд», - заключил депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании комиссии Госсовета по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей, сообщает RT.

