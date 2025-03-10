Миронов предложил передавать участникам СВО имущество коррупционеров

Конфискованное у коррупционеров имущество следует передавать участникам специальной военной операции (СВО). Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов.

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Выступая на заседании Совета по делам ветеранов в Госдуме, он указал, что речь идёт о наиболее отличившихся участниках СВО, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Миронов добавил, что на эти цели также следует передавать средства, полученные от реализации такого имущества.

«Дворцы, квартиры, яхты, дорогие автомобили, драгоценности - всё пускать с молотка... Предлагаю правительству создать специальный фонд», - заключил депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании комиссии Госсовета по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:КонфискацияСпецоперацияСправедливая РоссияСергей Миронов

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