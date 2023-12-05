Юрист назвала самое выгодное время для отпуска в 2024 году
Наиболее выгодными месяцами для отпусков в 2024 году станут июль и октябрь. Об этом рассказала юрист, руководитель аналитической службы адвокатского бюро «Инфралекс» Ольга Плешанова, сообщает «ФедералПресс».
«Самые выгодные месяцы для отпуска – те, где больше всего рабочих дней. 23 рабочих дня – это минимум выходных, праздников и максимум оплачиваемых дней», – подчеркнула эксперт.
Плешанова уточнила, что по 23 рабочих дня будет в июле и октябре следующего года. Кроме того, выгодно брать отпуск в августе с его 22 рабочими днями. Если уйти на отдых в один из этих месяцев, размер дохода превысит привычный оклад.
Юрист отметила, что выгодно по дням совместить отпуск с праздниками — например, с майскими. Таким образом можно продлить время отдыха, однако такое решение совсем не выгодно по деньгам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru