Число погибших при ударах по Ирану возросло до 1332

Более 1300 мирных жителей погибли при ударах по территории Ирана. Об этом сообщает Иранское общество Красного Полумесяца передает телеканал Al Jazeera.

«1332 мирных жителя погибли с начала американо-израильской войны против Ирана», - отметили в организации.

Ранее иранский Фонд по делам мучеников и ветеранов Ирана заявлял о 1230 погибших.

Между тем СМИ сообщили, что США рассчитывают вести операцию против Ирана как минимум в течение 100 дней, вероятно, до сентября «включительно», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеИран

