Число погибших при ударах по Ирану возросло до 1332

«1332 мирных жителя погибли с начала американо-израильской войны против Ирана», - отметили в организации.

Ранее иранский Фонд по делам мучеников и ветеранов Ирана заявлял о 1230 погибших.

Между тем СМИ сообщили, что США рассчитывают вести операцию против Ирана как минимум в течение 100 дней, вероятно, до сентября «включительно», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

