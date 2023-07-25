Юрист назвал единственный законный способ списать кредит

В случае невыполнения обязательств по оплате задолженности человеку начнут звонить и писать сотрудники банка. Информация о просрочке появляется в Бюро кредитных историй - оформить новый займ будет проблематично, предупредил юрист.



Если человек не платит по кредиту продолжительное время, банк может потребовать досрочно вернуть всю сумму займа, отметил Иванов. В случае с ипотекой финансовая организация заберет заложенное имущество, подчеркнул эксперт.

Он посоветовал обращаться в банк при появлении первых проблем с оплатой кредита. Юрист призвал с осторожностью относиться к обещаниям посредников «гарантированно» решить проблему долга.

«Законный способ списать кредит есть, но только один - это личное банкротство», - цитирует эксперта «Газета.Ru».

По информации «Российской газеты», с выплатой долга не справляется почти каждый третий заемщик, передает «Радиоточка НСН».

