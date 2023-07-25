Юрист назвал единственный законный способ списать кредит
Юрист, основатель компании «Мое Право» Егор Иванов рассказал о том, что грозит неплательщику кредитов.
В случае невыполнения обязательств по оплате задолженности человеку начнут звонить и писать сотрудники банка. Информация о просрочке появляется в Бюро кредитных историй - оформить новый займ будет проблематично, предупредил юрист.
Если человек не платит по кредиту продолжительное время, банк может потребовать досрочно вернуть всю сумму займа, отметил Иванов. В случае с ипотекой финансовая организация заберет заложенное имущество, подчеркнул эксперт.
Он посоветовал обращаться в банк при появлении первых проблем с оплатой кредита. Юрист призвал с осторожностью относиться к обещаниям посредников «гарантированно» решить проблему долга.
«Законный способ списать кредит есть, но только один - это личное банкротство», - цитирует эксперта «Газета.Ru».
По информации «Российской газеты», с выплатой долга не справляется почти каждый третий заемщик, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд отправил под домашний арест главного инженера ТЦ «Времена года»
- Юрист назвал единственный законный способ списать кредит
- Булыкин высказался о возвращении Черчесова в РПЛ
- В Израиле заявили о русских репатриантах на протестах против судебной реформы
- Ушаков допустил визит Путина на саммит G20
- Рогов сообщил о массированном авиаударе по позициям ВСУ в Запорожской области
- СМИ: Беспилотник со взрывчаткой обнаружили около села в Крыму
- Ушаков заявил, что Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке
- Работа по проекту о похоронном деле в РФ возобновят осенью
- В Кремле заявили о визите Путина в Китай в октябре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru