Юрист напомнил о штрафах за перевозку немаркированной табачной продукции

Ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор плюс» Юрий Дахов напомнил россиянам о новых табачных штрафах, вступающих в законную силу с февраля. Об этом эксперт рассказал в беседе с агентством «Прайм».

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В феврале вступает в силу статья административного кодекса, предусматривающая ответственность для граждан за незаконное перемещение или перевозку по стране табачной продукции и табачных изделий, которые не имеют обязательной маркировки, отмечает Газета.ру.

Отмечается, что законом разрешена перевозка не более 200 сигарет, 50 сигар, 250 граммов табака, либо перевозка этих табачных изделий весом не более 250 граммов.

Нарушителям грозит штраф в размере от 15 до 25 тысяч рублей и конфискация продукции.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:ШтрафТабакЭксперты
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