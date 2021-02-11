Юрист напомнил, какую выплату россияне могут получать раз в год
Некоторые категории россиян имеют возможность получить выплату раз в год, сообщает «Прайм» со ссылкой на управляющего партнера юридической компании «Позиция права» Егора Редина.
Речь идет о единовременной помощи малоимущим, предусмотренной федеральным законом. Это касается граждан, которые соответствуют указанным в законе требованиям. Это малоимущие семьи, одинокие малоимущие, а также другие категории россиян, которые по независящим от них причинам имеют доход ниже величины прожиточного минимума в регионе.
При этом выплачиваемая сумма в каждом регионе разная, так как рассчитывается с учетом условий проживания, величины прожиточного минимума, средней заработной платы и других факторов.
Ранее прокуратура Пермского края сообщила, что учителям школы-интерната из Ножовки несколько месяцев не доплачивали за классное руководство, передаёт Ura.ru. Выяснилось, что выплату, которую ввели по инициативе президента РФ, школьное руководство сделало частью зарплаты, которая при этом не увеличилась.
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