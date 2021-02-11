Юрист напомнил, какую выплату россияне могут получать раз в год

При этом выплачиваемая сумма в каждом регионе разная, так как рассчитывается с учетом условий проживания, величины прожиточного минимума, средней заработной платы и других факторов.

Ранее прокуратура Пермского края сообщила, что учителям школы-интерната из Ножовки несколько месяцев не доплачивали за классное руководство, передаёт Ura.ru. Выяснилось, что выплату, которую ввели по инициативе президента РФ, школьное руководство сделало частью зарплаты, которая при этом не увеличилась.

