Минтруд предложил увеличить соцвыплаты некоторым категориям россиян

Социальные выплаты ряду категорий российских граждан могут повысить с 1 февраля. Об этом говорится в подготовленном министерством труда РФ проекте постановления кабмина, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций будет повышен до 1,049, сообщает Ura.ru. Отмечается, что коэффициент определён исходя из индекса потребительских цен в 2020 году.

Повышение выплат затронет Героев Советского Союза, Героев РФ, полных кавалеров ордена Славы, подвергшихся воздействию радиации граждан, ветеранов, инвалидов и другие льготные категории.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков в ходе совещания президента РФ Владимира Путина сообщил об индексации пенсий в 2021 году. Выплаты будут проиндексированы на 6,3%, средний размер страховой пенсии составит 17 541 рубля, напоминает журнал «Профиль».

