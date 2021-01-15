Минтруд предложил увеличить соцвыплаты некоторым категориям россиян
Социальные выплаты ряду категорий российских граждан могут повысить с 1 февраля. Об этом говорится в подготовленном министерством труда РФ проекте постановления кабмина, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций будет повышен до 1,049, сообщает Ura.ru. Отмечается, что коэффициент определён исходя из индекса потребительских цен в 2020 году.
Повышение выплат затронет Героев Советского Союза, Героев РФ, полных кавалеров ордена Славы, подвергшихся воздействию радиации граждан, ветеранов, инвалидов и другие льготные категории.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков в ходе совещания президента РФ Владимира Путина сообщил об индексации пенсий в 2021 году. Выплаты будут проиндексированы на 6,3%, средний размер страховой пенсии составит 17 541 рубля, напоминает журнал «Профиль».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru