Мошенники рассылают россиянам электронные письма под видом налоговой

Злоумышленники отправляют письма от имени службы. В посланиях они просят предоставить документы. Послания от лженалоговиков стали появляться с 29 сентября.

Текст электронного письма составлен так, чтобы получатель открыл вложенный файл. ФНС не имеет к данным письмам никакого отношения. Все уведомления налогоплательщики получают в личный кабинет.

Как сообщалось, телефонные злоумышленники чаще всего похищают деньги с банковских карт и счетов российских граждан, убедив их оформить онлайн-заявку на кредит или перевести накопления на поддельный счет из-за вероятности списания.

