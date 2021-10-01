Мошенники рассылают россиянам электронные письма под видом налоговой
Мошенники придумали новый способ обмана россиян, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Злоумышленники отправляют письма от имени службы. В посланиях они просят предоставить документы. Послания от лженалоговиков стали появляться с 29 сентября.
Текст электронного письма составлен так, чтобы получатель открыл вложенный файл. ФНС не имеет к данным письмам никакого отношения. Все уведомления налогоплательщики получают в личный кабинет.
Как сообщалось, телефонные злоумышленники чаще всего похищают деньги с банковских карт и счетов российских граждан, убедив их оформить онлайн-заявку на кредит или перевести накопления на поддельный счет из-за вероятности списания.
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