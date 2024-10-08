Юрист Лагун заявил, что при покупке автомобиля чаще всего подделывают ПТС

Основным документом для транспортного средства является ПТС (паспорт транспортного средства). Об этом в беседе с NEWS.ru заявил автор проекта «Анти ДТП» юрист Николай Лагун.

Продажи новых легковушек в России в сентябре 2024 года выросли на 33%

По его словам, именно ПТС подделывают чаще остальных документов при перепродаже автомобиля, особенно в случае с транспортом после ДТП, который был восстановлен «нечистыми на руку дельцами».

«Достаточно часто транспортные средства, побывавшие в сильных ДТП... имеют не только «рисованный» ПТС, но и вваренные идентификационные таблички», - отметил он.

Эксперт добавил, что также часто перекупщики подделывают договоры купли-продажи и таможенные документы.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому полис ОСАГО был исключён из перечня обязательных документов, необходимых для регистрации транспорта, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr.com // Supauto. RU
ТЕГИ:ПродажаФальсификацииДокументыАвтомобилиАвторынок

Горячие новости

Все новости

партнеры