Юрист Лагун заявил, что при покупке автомобиля чаще всего подделывают ПТС
Основным документом для транспортного средства является ПТС (паспорт транспортного средства). Об этом в беседе с NEWS.ru заявил автор проекта «Анти ДТП» юрист Николай Лагун.
По его словам, именно ПТС подделывают чаще остальных документов при перепродаже автомобиля, особенно в случае с транспортом после ДТП, который был восстановлен «нечистыми на руку дельцами».
«Достаточно часто транспортные средства, побывавшие в сильных ДТП... имеют не только «рисованный» ПТС, но и вваренные идентификационные таблички», - отметил он.
Эксперт добавил, что также часто перекупщики подделывают договоры купли-продажи и таможенные документы.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому полис ОСАГО был исключён из перечня обязательных документов, необходимых для регистрации транспорта, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru