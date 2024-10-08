Юрист Лагун заявил, что при покупке автомобиля чаще всего подделывают ПТС

По его словам, именно ПТС подделывают чаще остальных документов при перепродаже автомобиля, особенно в случае с транспортом после ДТП, который был восстановлен «нечистыми на руку дельцами».

«Достаточно часто транспортные средства, побывавшие в сильных ДТП... имеют не только «рисованный» ПТС, но и вваренные идентификационные таблички», - отметил он.

Эксперт добавил, что также часто перекупщики подделывают договоры купли-продажи и таможенные документы.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому полис ОСАГО был исключён из перечня обязательных документов, необходимых для регистрации транспорта, сообщает RT.

