Продажи новых легковушек в России в сентябре 2024 года выросли на 33%

Отмечается, что с учётом альтернативных каналов поставок (параллельный импорт), которые фиксирует АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»), продажи новых машин в начале осени составили 154 741 штуку - на 32,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года..

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев связал рост продаж с тем, что клиенты торопились приобрести машину на фоне роста ключевой ставки Центробанка и повышением с 1 октября ставки утильсбора.

«Для обеспечения дальнейшего развития рынка потребуется поддержка спроса и локального производства со стороны государства», - добавил он.

Ранее Минпромторг утвердил документ, согласно которому с 1 октября стоимость утильсбора для авто с двигателем менее 2 литров вырастет примерно на 250 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

