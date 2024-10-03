Продажи новых легковушек в России в сентябре 2024 года выросли на 33%
Официальные продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей (LCV) в сентябре 2024 года составили 151 491 штуку. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Отмечается, что с учётом альтернативных каналов поставок (параллельный импорт), которые фиксирует АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»), продажи новых машин в начале осени составили 154 741 штуку - на 32,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года..
Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев связал рост продаж с тем, что клиенты торопились приобрести машину на фоне роста ключевой ставки Центробанка и повышением с 1 октября ставки утильсбора.
«Для обеспечения дальнейшего развития рынка потребуется поддержка спроса и локального производства со стороны государства», - добавил он.
Ранее Минпромторг утвердил документ, согласно которому с 1 октября стоимость утильсбора для авто с двигателем менее 2 литров вырастет примерно на 250 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru