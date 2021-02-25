Юрист: квартиры можно лишиться сразу после покупки
Россиян призвали пользоваться услугами нотариуса при покупке квартиры, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя декана юридического факультета, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Венера Шайдуллина.
Она привела пример, когда человеку продали квартиру по доверенности, признанной впоследствии недействительной. В той ситуации не было права на продажу, а нотариус не мог удостоверять доверенность, однако допустил ошибку, сообщила Шайдуллина.
Юрист напомнила, что покупатели часто остаются крайними, когда оформляют сделку без нотариуса и целиком полагаются на риелторов или банкиров. Так, последние не отвечают за свои ошибки. Замдекана подчеркнула, что прибегая к услугам юриста, человек получает защиту от неприятностей.
Личную квартиру могут переоформить на себя аферисты, причем, без ведома владельца, сообщает адвокат Олег Сухов.
По его словам, злоумышленники могут подделать паспорт хозяина жилья, после чего от его имени подадут заявление в Росреестр и подпишут договор купли-продажи, по которому квартира переходит новому собственнику. Признать такую сделку недействительной очень непросто.
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