СК возбудил уголовное дело на главного кадровика Минобороны

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении начальника управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова, сообщили в ведомстве.

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Следователи подозревают Кузнецова в получении взятки в особо крупном размере. При обыске места жительства чиновника следователи обнаружили больше 100 миллионов рублей, коллекционные часы, золотые монеты и другие предметы роскоши.

Сейчас Кузнецов взят под стражу, отметили в СК.

С 2010 по 2023 годы Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. На должность начальника Главного управления кадров МО РФ его назначили в мае 2023 года, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ВзяткаСледственный Комитет РфМинобороны РФ

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