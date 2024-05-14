СК возбудил уголовное дело на главного кадровика Минобороны
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении начальника управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова, сообщили в ведомстве.
Следователи подозревают Кузнецова в получении взятки в особо крупном размере. При обыске места жительства чиновника следователи обнаружили больше 100 миллионов рублей, коллекционные часы, золотые монеты и другие предметы роскоши.
Сейчас Кузнецов взят под стражу, отметили в СК.
С 2010 по 2023 годы Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. На должность начальника Главного управления кадров МО РФ его назначили в мае 2023 года, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru