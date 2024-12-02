Юрист Хаминский: Пени за просроченный налог начисляют с 3 декабря

Пени за неуплату в срок налогов на квартиры, дачи и автомобили начнут начислять с 3 декабря. Об этом предупредил налоговый юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский в беседе с РИА Новости.

Эксперт указал, что предельный срок уплаты налогов наступает позже, чем заканчивается отчетный год, и россияне могут «забыть» о необходимости платежа.

«Просрочка начинает исчисляться с 3 декабря, в этом году — с первого вторника месяца. С учетом уровня цифровизации налоговой службы сотрудникам ФНС не составит труда выявить любого просрочившего налогоплательщика», — подчеркнул Хаминский.

Как отметил юрист, сначала россиянину направят требование об уплате налога. В случае неуплаты в указанный срок в суд передадут заявление о взыскании средств. В большинстве случаев судьи выносят решение в пользу налоговиков. Гражданину, не заплатившему налоги, по закону могут запретить выезд за границу и отчуждение имущества, а также арестовать банковские счета. Также неплательщикам может грозить пеня в размере 1/300 от задолженности, умноженной на ключевую ставку Банка России, и исполнительский сбор в 7% от суммы взыскания.

Между тем в ФНС рассказали, что в 2024 году не будут облагаться налогом доходы по вкладам до 210 тысяч рублей, пишет Ura.ru.

