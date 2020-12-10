Юрист Гордон подготовила для Минюста реформу адвокатского экзамена

Юрист и журналистка Екатерина Гордон подала в Лефортовский районный суд Москвы на адвокатскую палату Московской области (АПМО), в которой не смогла сдать экзамен на статус адвоката. Она обвинила комиссию в том, что ее «завалили» на экзамене по заказу Артема Чайки, сына бывшего генпрокурора. Перед экзаменом юрфирма Екатерины Гордон представляла интересы Марины Чайки в бракоразводном процессе с ним.

Гордон обратилась с ходатайством о выдаче аудиозаписи экзамена. Как пишет телеграм-канал Незыгарь, если в суд попадет аудио, то завал на экзамене будет выглядеть как месть сына бывшего генпрокурора.

«Если не выдать аудио - по большому счёту то же самое. Это в обоих случаях огромные репутационные потери для АПМО и Лефортовского суда», - отмечает канал.

По его данным, комиссия АПМО действовала под давлением «одного из влиятельных замминистров юстиции РФ».



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Екатерина Гордон в эфире НСН обрисовала детали своего иска к АПМО.

«Летом я пережила довольно неприятную историю в свое профессиональной деятельности и решила разбираться в правовом поле, потому что бесполезно было отвечать на каждый купленный противоположной стороной сюжет в мой адрес. Напомню, сначала в пабликах появились вбросы, что я продаю некие тренинги и обманываю старушек. Потом программа «Дежурная часть» воспылала интересом ко мне и в прямом смысле слова бегала за мной на те суды и от тех судов, где я появлялась, защищая Марину Чайку. Меня в прямом смысле слова преследовали и вынудили даже написать обращение к руководству ВГТРК, господину Златопольскому. Меня преследовали, пытались деморализовать, подорвать мою работу. Ко мне в офис в прямом смысле перелезали через забор. Когда я на суде подошла к Артему Чайке – я полагаю, что это организовано именно им, – он мне сказал, что еще не начал махать руками. Сказал это при свидетелях. Далее были оплачены паблики, выходили сюжеты, что я алкоголичка, безграмотный юрист, якобы на меня заведено дело о мошенничестве. Был мощнейший вброс, и до сих пор эхо этого вброса – несчастные бабушки, которые поверили программе «Дежурная часть». Подключились Шота Горгадзе, Сергей Жорин - безусловно. Позднее Шота понял, что он перегнул палку, мы с ним примирились. А Сергей Жорин – это просто смешно, он подключается к любому негативу в мой адрес», - рассказала Гордон.

Также произошло следующее. «Я должна была сдать экзамен на адвокатский статус. Я успешно сдала компьютерную часть, потому что на этот результат было невозможно повлиять. Но в адвокатской палате Московской области, дав понять, что я останусь блогером, меня в прямом смысле слова завалили. Руководил этой процедурой адвокат Абрамович. Как только я вышла с экзамена, я написала заявлением с требованием дать мне аудиозапись и мои письменные ответы. Мне попался легкий билет. Конечно, я не была безупречна, но, безусловно, отвечала абсолютно нормально», - заверила собеседница НСН.

По ее словам, АПМО себя сильно дискредитировала.

«Я утверждаю, что АПМО настолько себя дискредитировала, что в узком кругу давно стали нормой разговоры, как там купить экзамен. Стоимость, по слухам, от 50 тысяч, если у тебя крепкие связи, до миллиона. В среднем, 400 тысяч. Мы все, участники юридического рынка, прекрасно знаем тех, кто, не имея никаких знаний, не готовясь, экзамен сдает. Я до сих пор не могу добиться аудиозаписи, в связи с чем я подала в суд на этих товарищей. На следующий день после того, как меня завалили на экзамене, об этом было рассказано в программе «Дежурная часть», которую я считаю заказной. Поэтому я могу обвинить АПМО не только в коррупционной составляющей, но и в том, что они передают информацию в СМИ, нарушая огромное количество норм, этических, в первую очередь», - подчеркнула юрист.

Она добавила, что предложила концепцию, как оптимизировать адвокатский экзамен, убрать субъективный фактор.

«Субъктивного мнения и коррупционной состаляющей в таких экзаменах быть не должно. Любой юрист имеет право на апелляцию, на получение аудиозаписи. Сейчас я в судебном порядке жду аудиозаписи всего экзамена и моих билетов. Более того, если на детектор лжи посадить адвоката Абрамовича, то мы можем многое узнать. Только он на детектор не пойдет. У меня на суде выступает свидетельница, которая наблюдала абсолютное хамство, которое позволяла себе комиссия, в частности, адвокат Абрамович. Я комментирую это сегодня, потому что информация об этом внутреннем конфликте попала в паблики. Об этом «гудит» адвокатское сообщество. Я не говорила об этом летом, не говорила позже. Смотрела, как меня обливают грязью, рассказывают, что я «бездарь», что я «очень глупая и необразованная, завалила экзамен». Мне так отомстили, но я продолжаю борьбу. Если Адвокатская палата Московской области состоит из порядочных, честных людей, и комиссия не коррупционна, то в ближайшее время я получу полную запись экзамена. И в Минюст мною будут направлены предложения по реформированию процедуры получения адвокатского статуса», - заключила Гордон.

Ранее она сдала тест на употребление запрещенных веществ после обвинений со стороны певицы Айзы Анохиной, которая распространяла слухи о наркозависимости Гордон.

