Юрист Гильманов арестован на пять суток
Симоновский суд Москвы арестовал на пять суток юриста Мансура Гильманова. Об этом сообщает РИА Новости.
Юрист Мансур Гильманов, сотрудничающий с Фондом борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом России в список НКО, выполняющих функции иностранного агента) был арестован за невыполнение требований сотрудника полиции.
По словам адвоката арестованного Леонида Соловьева, Гильманов будет отбывать наказание в спецприемнике.
Гильманова задержали прошлой ночью в отделении полиции "Нагатинский затон". Гильманов приехал туда к ранее задержанному полицией юристу Владену Лосю.
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