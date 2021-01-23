Юрист Гильманов арестован на пять суток

Симоновский суд Москвы арестовал на пять суток юриста Мансура Гильманова. Об этом сообщает РИА Новости.

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Юрист Мансур Гильманов, сотрудничающий с Фондом борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом России в список НКО, выполняющих функции иностранного агента) был арестован за невыполнение требований сотрудника полиции.

По словам адвоката арестованного Леонида Соловьева, Гильманов будет отбывать наказание в спецприемнике.

Гильманова задержали прошлой ночью в отделении полиции "Нагатинский затон". Гильманов приехал туда к ранее задержанному полицией юристу Владену Лосю.

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ФОТО: pixabay.com
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