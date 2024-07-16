Юрист Едидин предложил разграничить SIM-карты для юридических действий и общения
Таким образом получится существенно сократить сферу надзора и для правоохранительных органов, и для Роскомнадзора, отметил в эфире НСН Борис Едидин.
SIM-карты нужно разграничить: для юридически значимых действий должны быть отдельные карты, которые имели бы особый статус и форму выпуска, заявил заместитель председателя Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин в пресс-центре НСН.
«SIM-карты бывают разного назначения: для охранных систем, а также те, которые мы используем в рабочих целях. Мне кажется, что для юридически значимых целей должна быть одна SIM-карта, и она должна иметь особенный статус и особую форму выпуска, может быть дополнительное требование личного прихода к оператору связи или в МФЦ. Для обычного общения можно использовать другие SIM-карты, для техники в доме могут использоваться SIM-карты в другом режиме. Таким образом, мы сможем существенно сократить сферу надзора и для правоохранительных органов, и для Роскомнадзора», - сказал Едидин.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту граждан РФ от преступлений с использованием мобильной связи. Новые нормы вводят оповещение абонентов обо всех зарегистрированных на них номерах, а также ужесточают правила покупки sim-карт иностранцами, передает «Радиоточка НСН».
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