Юрист дал советы при разговоре с телефонными мошенниками

По его словам, задача аферистов — вовлечь жертву в свою игру, чтобы она выполнила нужные преступнику действия. Эксперт советует во время телефонного разговора с мошенниками не употреблять слова и фразы подтверждающего характера, которые могут быть зафиксированы и впоследствии использованы от вашего имени для одобрения банковских операций или покупок товаров.

Вслух нельзя произносить свои имя, фамилию, отчество, слова «да», «подтверждаю», «согласен», «разрешаю» и т.д.

Как сообщалось, злоумышленники предлагают россиянам большую зарплату и комфортные условия труда, после чего обманом выводят деньги с личных счетов жертв, рассказал РИА Новости директор по противодействию мошенничеству BI.Zone Антон Окошкин.

