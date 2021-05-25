Телефонные мошенники ежемесячно зарабатывают на россиянах до 5 млрд рублей
Обманутые российские граждане ежемесячно переводят телефонным злоумышленникам до 5 млрд рублей, пишут «Известия».
Самый популярный обман - перевод денег на «защищенный» счет. В этом случае человеку звонит якобы сотрудник банка и сообщает, что счета клиента под угрозой. Чтобы спасти деньги, аферисты предлагают перевести их на резервный счет. Такая схема используется мошенниками в 61% случаев.
В последнее время становятся популярными другие схемы. например, «инвестирование» или удаленное управление телефоном с помощью специальных программ.
Объем мошеннических операций со счетами физлиц и юрлиц в прошлом году вырос по сравнению с 2019 годом в 1,5 раза — до 9,8 млрд рублей.
21 мая в России начала работу платформа «Мошеловка».
Ресурс создан для выявления мошенников и борьбы с ними. Теперь жертвы злоумышленников смогут сообщить об инциденте и получить алгоритм действий в этой ситуации.
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