Телефонные мошенники ежемесячно зарабатывают на россиянах до 5 млрд рублей

Самый популярный обман - перевод денег на «защищенный» счет. В этом случае человеку звонит якобы сотрудник банка и сообщает, что счета клиента под угрозой. Чтобы спасти деньги, аферисты предлагают перевести их на резервный счет. Такая схема используется мошенниками в 61% случаев.

В последнее время становятся популярными другие схемы. например, «инвестирование» или удаленное управление телефоном с помощью специальных программ.

Объем мошеннических операций со счетами физлиц и юрлиц в прошлом году вырос по сравнению с 2019 годом в 1,5 раза — до 9,8 млрд рублей.

21 мая в России начала работу платформа «Мошеловка».

Ресурс создан для выявления мошенников и борьбы с ними. Теперь жертвы злоумышленников смогут сообщить об инциденте и получить алгоритм действий в этой ситуации.

