Юрист дал совет, как не стать обманутым дольщиком
Необходимо внимательно проверить как застройщика, так и сам объект строительства, чтобы избежать участи обманутого дольщика. Об этом рассказал учредитель Российской ассоциации юристов силовых структур «Гвардия» Олег Жердев.
Юрист подчеркнул, что нужно проверить проектную декларацию и документацию на строительство дома. Согласно закону, объект должен быть согласован администрацией района, в котором он находится. Кроме того, земля должна быть в собственности, а застройщику должно быть выдано разрешение на строительство.
Для проверки застройщика требуется задействовать максимальное количество источников информации. По данным Жердева, перед покупкой квартиры нужно запросить выписку из ЕГРЮЛ и уточнить, часто ли меняются генеральные директора и какой уставный капитал у организации, которая осуществляет строительство.
Специалист отметил, что у компании должен быть устав, свидетельство о регистрации, лицензии. Кроме того, важно изучить материальное положение фирмы. «Можно посмотреть годовые отчёты, бухгалтерский баланс. Федеральная налоговая служба может выдать информацию с сайта налог.ру, где видна деятельность компании за последнее время», - объяснил юрист в эфире «Радио 1».
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