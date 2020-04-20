Юрист: Дачников необходимо обязать к взаимоуважению

Соседей по дачным участкам обяжут уважать права друг друга. Как рассказал «Российской газете» глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в Гражданском кодексе пропишут ограничения для собственников земельного участка, чтобы он не ущемлял интересов соседей.

В частности, собственнику придётся терпеть запахи, копоть, шумы и вибрации с соседского участка, если подобное воздействие не влияет на использование его земельного участка или не превышает установленные нормативы. Нельзя будет углублять свой участок так, чтобы соседний лишился опоры, или вырыть колодец таким образом, чтобы воды не оказалось у соседа.