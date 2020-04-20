Юрист: Дачников необходимо обязать к взаимоуважению
Адвокат в эфире НСН прокомментировал поправки в Гражданский кодекс о взаимоуважении соседей по дачным участкам.
Соседей по дачным участкам обяжут уважать права друг друга. Как рассказал «Российской газете» глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в Гражданском кодексе пропишут ограничения для собственников земельного участка, чтобы он не ущемлял интересов соседей.
В частности, собственнику придётся терпеть запахи, копоть, шумы и вибрации с соседского участка, если подобное воздействие не влияет на использование его земельного участка или не превышает установленные нормативы. Нельзя будет углублять свой участок так, чтобы соседний лишился опоры, или вырыть колодец таким образом, чтобы воды не оказалось у соседа.
«Главный принцип - взаимное уважение», - подчеркнул Крашенинников.
Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН назвал эти нововведения необходимыми, прежде всего для самих дачников.
«Самый главный вопрос – это отсутствие конфликтных отношений с соседями. Отсутствие споров, например, дает возможность по дачной амнистии легализовать земельный участок. Поэтому наиболее эффективный способ отстаивания своих интересов при легализации земельного участка и регистрации права собственности – корректное поведение, введение морально-этических принципов и норм. Это совершенно необходимая новация. В Гражданский кодекс она вносится впервые, ранее этот принцип не закреплялся ни в одном нормативно-правовом акте», - отметил юрист.
Отметим, что после вступления поправок в силу, соседи смогут жаловаться на самоуправство правоохранителям.
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