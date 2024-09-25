Юрист Алешкин: При разводе делятся не только доходы но и долги
Предметом обсуждения при разводе может стать не только имущество, но и бизнес. Об этом порталу aif.ru заявил юрист Андрей Алешкин.
Комментируя информацию о бракоразводном процессе музыканта Сергея Шнурова, у которого есть ИП, и Ольги Абрамовой, он указал, что права на бизнес можно заявить, даже если он был запущен до брака.
При этом Алешкин подчеркнул, что в этом случае будут делиться не только доходы, но и долги.
«Часто наши девушки забывают, что в случае бракоразводного процесса делится всё, в том числе обязательства», — отметил он.
Юрист добавил, что не стоит доводить всё до суда, а лучше пойти на медиативное соглашение, «всё подсчитать и всё сделать без шума».
Ранее Алешкин заявил, что процесс развода Шнурова и Абрамовой будет зависеть от наличия брачного договора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru