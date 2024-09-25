Юрист Алешкин: При разводе делятся не только доходы но и долги

Комментируя информацию о бракоразводном процессе музыканта Сергея Шнурова, у которого есть ИП, и Ольги Абрамовой, он указал, что права на бизнес можно заявить, даже если он был запущен до брака.

При этом Алешкин подчеркнул, что в этом случае будут делиться не только доходы, но и долги.

«Часто наши девушки забывают, что в случае бракоразводного процесса делится всё, в том числе обязательства», — отметил он.

Юрист добавил, что не стоит доводить всё до суда, а лучше пойти на медиативное соглашение, «всё подсчитать и всё сделать без шума».

Ранее Алешкин заявил, что процесс развода Шнурова и Абрамовой будет зависеть от наличия брачного договора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

