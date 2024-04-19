Юрий Куклачев начал программу реабилитации

Художественный руководитель Театра кошек, народный артист РСФСР Юрий Куклачев начал программу реабилитации после перенесенного обширного инфаркта. Об этом заявила представитель артиста Ольга Кардокене в беседе с РИА Новости.

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Как отметила собеседница агентства, Куклачеву назначили небольшие нагрузки в виде упражнений. По словам Кардокене, артист начал «потихоньку» вставать.

Ранее Юрия Куклачева перевели из реанимации в общую палату, напоминает RT.

Артисту стало плохо во время его юбилейного концерта в «Вегас Сити Холле» в Москве 12 апреля, Куклачева госпитализировали и прооперировали после обширного инфаркта.

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ФОТО: НСН
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