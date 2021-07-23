Суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу Дудя о пропаганде наркотиков
Научно-исследовательский центр судебной экспертизы и криминалистики ФГУ имени Циолковского в Калуге проведёт психолого-лингвистическую экспертизу по административному делу в отношении блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков в интервью, сообщает пресс-служба Зюзинского суда Москвы.
В сообщении говорится, что дата нового судебного заседания будет назначена после возвращения дела из экспертного учреждения.
Административное дело было возбуждено управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве после жалобы Лига безопасного интернета, сообщает Ura.ru. Возглавляющая организацию дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина усмотрела пропаганду наркотиков в двух интервью Дудя - с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем.
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