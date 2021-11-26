Ургант высмеял отставку главы ФСИН из-за пыток в колонии

Шоумен предложил бывшему руководителю службы завести TikTok, намекая на видео с пытками заключенных в колониях. «Куда обычно идут сотрудники Федеральной службы исполнения наказания, которых увольняют? В TikTok! Потому то они же умеют, снимать прикольные ролики», — сказал Ургант.

25 ноября президент России Владимир Путин снял с поста главу ФСИН Александра Калашникова, сообщается на сайте Кремля. Согласно указу, на должность главы Федеральной службы исполнения наказаний назначен Аркадий Гостев, бывший заместителем главы МВД с 2012 года.

Глава ФСИН не справлялся со своими обязанностями и покрывал пытки, заявил правозащитник, сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщёв в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

