Хинштейн прокомментировал увольнение главы ФСИН

Председатель Комитета Госдумы по информполитике и связи Александр Хинштейн в своём Telegram-канале заявил, что увольнение главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова стало для большинства «полной неожиданностью».

До 18 сотрудников ФСИН уволены после публикаций о пытках в колонии Саратова

«Ещё два часа назад Калашников принимал участие в координационном совещании в Генпрокуратуре, посвящённом реализации нацпроектов», - написал депутат.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Александр Калашников был освобождён от должности главы ФСИН, на этом посту его сменил замглавы МВД России Аркадий Гостев, сообщает RT.

Смена главы ведомства произошла на фоне публикаций о пытках в российских колониях.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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