Ургант пошутил над намерением Жириновского стать чемпионом мира по участию в выборах

Иван Ургант пошутил, что вряд ли у Жириновского получится стать президентом в 2024 году. «Не приведи Иисус», — прокомментировал ситуацию телеведущий. Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев предложил всей стране ради шутки проголосовать за лидера ЛДПР в 2024 году. «Мы никогда не голосуем ради прикола», — отшутился Ургант.

Ранее Владимир Жириновский заявил, что намерен избираться в президенты еще три раза. К выборам 2036 года ему исполнится 90 лет. Политик отметил, что уже сейчас он является рекордсменом по участию в выборах президента в Европе. На его счету шесть президентских гонок, пишет URA.RU.

