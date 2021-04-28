Ургант пошутил над намерением Жириновского стать чемпионом мира по участию в выборах

Телеведущий Иван Ургант оценил желание лидера ЛДПР Владимира Жириновского стать чемпионом мира по участию в выборах президента.

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Иван Ургант пошутил, что вряд ли у Жириновского получится стать президентом в 2024 году. «Не приведи Иисус», — прокомментировал ситуацию телеведущий. Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев предложил всей стране ради шутки проголосовать за лидера ЛДПР в 2024 году. «Мы никогда не голосуем ради прикола», — отшутился Ургант.

Ранее Владимир Жириновский заявил, что намерен избираться в президенты еще три раза. К выборам 2036 года ему исполнится 90 лет. Политик отметил, что уже сейчас он является рекордсменом по участию в выборах президента в Европе. На его счету шесть президентских гонок, пишет URA.RU.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииВладимир ЖириновскийИван Ургант
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