Ургант пошутил над намерением Жириновского стать чемпионом мира по участию в выборах
Телеведущий Иван Ургант оценил желание лидера ЛДПР Владимира Жириновского стать чемпионом мира по участию в выборах президента.
Иван Ургант пошутил, что вряд ли у Жириновского получится стать президентом в 2024 году. «Не приведи Иисус», — прокомментировал ситуацию телеведущий. Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев предложил всей стране ради шутки проголосовать за лидера ЛДПР в 2024 году. «Мы никогда не голосуем ради прикола», — отшутился Ургант.
Ранее Владимир Жириновский заявил, что намерен избираться в президенты еще три раза. К выборам 2036 года ему исполнится 90 лет. Политик отметил, что уже сейчас он является рекордсменом по участию в выборах президента в Европе. На его счету шесть президентских гонок, пишет URA.RU.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 053 / сут.
Умерли
109 тыс.+392 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 039 / сут.
- Ургант пошутил над намерением Жириновского стать чемпионом мира по участию в выборах
- Американские ученые нашли способ уничтожить коронавирус за секунду
- Серпухов вошел в десятку самых популярных направлений бронирования
- Синоптики рассказали о погоде на майских праздниках в Москве
- СМИ: кабмин ужесточит льготную программу кредитов МСП
- В ОП предложили снижать тюремный срок за получение образования
- Сильное землетрясение произошло на северо-востоке Индии
- Лавров: Войны в Донбассе нужно избежать
- Стало известно, как избежать третьей волны коронавируса
- Россиян предупредили о росте цен на гречку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru