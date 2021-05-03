Жириновский призвал арестовать Зюганова, Миронова и Прилепина

Жириновский также убежден, что следует запретить и сами партии.

«Эшелонами в Сибирь! Запретить левые партии, слова „коммунизм“ и „социализм“», - призвал политик в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Ранее Жириновский неоднократно критиковал деятельность КПРФ.

