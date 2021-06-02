Ургант назвал Лукашенко «усатым моржом»

В эфире программы «Вечерний Ургант» он проинструктировал людей, одетых в маски дельфинов, как правильно плавать вокруг яхты, на которой глава государства вышел в море вместе с лидером России Владимиром Путиным.

«Если вдруг встретите усатого моржа, не пугайтесь, это президент Белоруссии. Спокойно его оплываете, сейчас его все оплывают», — отметил Ургант. Сам он сообщил, что переоденется в чайку, отправится в небо и «точно попадет» в Лукашенко, чтобы тот «понял, что транш будет».

Российский лидер Владимир Путин не купался в Черном море вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков изданию «Подъем». Лукашенко по приглашению Путина искупался в Черном море. Температура воды составляла +16°С.

