Уральские медики пожаловались Путину на низкие зарплаты

Медики пожаловались на проблемы с техническим оснащением, нехватку личного состава и низкие зарплаты. По словам сотрудников, их заработная плата не превышает 25 тысяч рублей, а за ночные смены им доплачивают лишь четверть от оклада.

Как сообщает «Интерфакс», региональный минздрав проведет проверку изложенной в обращении информации. В ведомстве отметили, что некоторые данные не нашли подтверждения.

Доля россиян с ежемесячными доходами более 100 тысяч рублей выросла до 7,4%, свидетельствуют данные Росстата. Число граждан с доходами от 60 до 100 тысяч рублей увеличилось до 15,3%, отмечает «Радиоточка НСН».

